2019-03-25T07:08:39+03:00
Общество

Погода на 25 марта 2019 года в Алтайском крае: +9 градусов, ветер и дождь

Дарья САВЕНКО
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В отдельных районах осадки в виде мокрого снега, дождя.В отдельных районах осадки в виде мокрого снега, дождя.Фото: Дарья САВЕНКО
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В некоторых районах Алтайского края в понедельник, 25 марта 2019 года, идет дождь.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе переменная облачность, в отдельных районах осадки в виде мокрого снега, дождя. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до -1…+4 градусов, местами в предгорьях до +9 градусов.

В Барнауле также переменная облачность, времена небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, температура +2…+4 градусов.

При ясном небе 25 марта в дневные часы температура воздуха по предгорьям Алтая (Республика Алтай) превысит нулевую отметку и локально обеспечить слабое снеготаяние. Подтопление низменных участков местности талой водой может наблюдаться в Краснощековском, Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском, Красногорском и Шипуновском районах. Подтопление населенных пунктов не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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