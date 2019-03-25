В Алтайском крае на новые автобусы выделили 150 млн рублей
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил 150 млн рублей на обновление автотранспорта.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на приобретение 49 школьных автобусов для районов направят 93 миллиона рублей, а на покупку автотранспорта для школ - 50 миллионов рублей.
Помимо этого, 7 млн рублей направят на приобретение автомобиля и специальной передвижной лаборатории для перевозки высокотехнологичного оборудования для создания мобильного технопарка «Кванториум».
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