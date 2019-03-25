2019-03-25T06:44:54+03:00
Общество

В Алтайском крае на новые автобусы выделили 150 млн рублей

Дарья САВЕНКО
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил 150 млн рублей на обновление автотранспорта.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на приобретение 49 школьных автобусов для районов направят 93 миллиона рублей, а на покупку автотранспорта для школ - 50 миллионов рублей.

Помимо этого, 7 млн рублей направят на приобретение автомобиля и специальной передвижной лаборатории для перевозки высокотехнологичного оборудования для создания мобильного технопарка «Кванториум».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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