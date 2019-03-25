В Алтайском крае на новые автобусы выделили 150 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:44 2019-03-25T06:44:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил 150 млн рублей на обновление автотранспорта.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на приобретение 49 школьных автобусов для районов направят 93 миллиона рублей, а на покупку автотранспорта для школ - 50 миллионов рублей.

Помимо этого, 7 млн рублей направят на приобретение автомобиля и специальной передвижной лаборатории для перевозки высокотехнологичного оборудования для создания мобильного технопарка «Кванториум».

Читайте также

Год молодежных театров Алтая откроют в Барнауле

В Барнауле 27 марта состоится открытие Года молодежных театров Алтая. В рамках праздничной церемонии презентуют клип о молодежных и студенческих театрах (подробнее).

«Детский сад Алтая-2019»: В очном туре встретятся 18 дошкольных учреждений

В Алтайском крае определили участников очного тура краевого конкурса «Детский сад Алтая – 2019». Вошли туда 7 сельских и 11 городских дошкольных учреждений (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU