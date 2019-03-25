2019-03-25T06:36:38+03:00
Звезды

Барнаульцам расскажут про Рубенса, Веласкеса и Рембранта

Иван ОЛЕКСЮК
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Когда-то Барнаул был культурной столицей Сибири, здесь был театр, что в царской России считалось признаком развитости. Сейчас звание утрачено, но тяга к святому искусству осталась.

Горожан приглашают прослушать лекцию о трех художникам 17-го века. Это Питер Пауль Рубенс, Диего Родригес де Сильва Веласкес и Рембрандт Харменс ван Рейн.

- Каждый из них способствовал открытию новых возможностей изобразительного искусства, их творчество стало неотъемлемой частью современной культуры, - говорят организаторы.

Занятие проведет искусствовед, старший преподаватель факультета искусств и дизайна Алтайского государственного университета Михаил Чурилов.

Лекция состоится в среду, 27 марта, в барнаульской галерее Universum (улица Димитрова, 66). Лекция начнется в 18 часов. Справки по телефону: (3852) 36-63-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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