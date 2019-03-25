2019-03-25T05:34:12+03:00
Звезды

Год молодежных театров Алтая откроют в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле 27 марта состоится открытие Года молодежных театров Алтая. В рамках праздничной церемонии презентуют клип о молодежных и студенческих театрах.

Также в среду будет объявлен победитель конкурса на создание символа-логотипа молодежных непрофессиональных театров Алтая. Театральная мастерская Алтайского государственного университета Homo Artisticus представит спектакль «Обыкновенное чудо».

На мероприятие приглашают всех желающих, оно начнется в 18 часов 30 минут в концертном зале АлтГУ, который находится на улице Димитрова, 66. Внимание, вход свободный.

Организаторами церемонии выступают региональное управление молодежной политики и реализации программ общественного развития, Алтайский государственный университет, Краевой дворец молодежи, Центр творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ и Лига студентов АлтГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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