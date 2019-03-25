На барнаульской «Рублевке» продают квартиру за 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 05:08 2019-03-25T05:08:47+03:00

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В Барнауле на Змеиногорском тракте продают квартиру за 20 млн рублей. Площадь 4-комнатных апартаментов на местной «рублевке» составляет 173 квадрата.

Объявление размещено на портале «Авито». Квартира нестандартной планировки в восьмиэтажном доме имеет отдельный вход, расположена на солнечной стороне, большие окна, летом работает фонтан, терраса для чайной церемонии.

Жилплощадь поделена на два уровня. На первом находятся две спальни, гостиная, кухня, гостевой санузел, выход на террасу. На втором - спальня, две гардеробных, ванная, сауна. Сделан дизайнерский ремонт. Водяной теплый пол, встроенный пылесос, видеонаблюдение. Продажа вместе со встроенной мебелью. Машиноместо на автостоянке - 50 метров от квартиры. Возможно использование под нежилое помещение.

Кстати, в последнее время в городе говорят о тенденции – так называемая элита распродает имущество и уезжает из города. Одной из причин называют невозможность вести бизнес в краевой столице.

ИСТОЧНИК KP.RU