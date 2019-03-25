2019-03-25T03:51:19+03:00
Общество

В шести селах Алтайского края летом появятся новые фельдшерско-акушерские пункты

На строительство выделено 40 млн рублей
Юлия ЕВГРАФОВА
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Строительные работы в лечебно-профилактических учреждениях начались еще в конце 2018 года. На это из федерального и краевого бюджетов выделено порядка 40 миллионов рублей. Уже к лету 2019 года новые ФАП появятся сразу в нескольких селах края. Это в с. Куяган Алтайского района, с. Зимино Топчихинского района, с. Тулата Чарышского района, с. Боровиково, п. Озерный Павловского района, в с. Белояровка.

На сегодняшний день, на перечисленных объектах закончена геодезическая разбивка осей здания и инженерных сетей, выполнена часть общестроительных работ. Также продолжается монтаж и сборка зданий, сообщают на официальном сайте Минстроя Алтайского края.

Благодаря появлению новых фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях, которые далеко находятся от районных больниц, жителям Алтайского края смогут своевременно оказать медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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