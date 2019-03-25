«Детский сад Алтая-2019»: В очном туре встретятся 18 дошкольных учреждений

СЕГОДНЯ 03:36 2019-03-25T03:36:14+03:00

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В Алтайском крае определили участников очного тура краевого конкурса «Детский сад Алтая – 2019». Вошли туда 7 сельских и 11 городских дошкольных учреждений.

Испытания пройдут в среду, 27 марта, на базе барнаульского детского сада №217. Конкурсанты представят творческую самопрезентацию, а также раскроют методическую и практическую основы заявленной темы согласно положению.

Конкурс включает 10 основных номинаций:

«Лучший детский сад этнокультурного образования детей и взрослых» («Истоки родной сторонки»);

«Детский сад – лучшая мастерская педагогических кадров («К вершинам мастерства»);

«Детский сад – лучшая инновационная площадка» («Поиск и открытия»);

«Детский сад – лидер дошкольного образования Алтайского края» («Детский сад 21 века»);

«Лучший детский сад предоставления услуг детям» («Развивающий калейдоскоп»); «Детский сад – лучший социокультурный центр» («Всегда вместе»);

«Лучший детский сад развития вариативных форм дошкольного образования» («Доступно для всех»);

«Лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» («Добрая среда»);

«Лучший детский сад поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей» («Растим таланты»);

«Лучшая организация, оказывающая услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста» («Комфортная среда»).

ИСТОЧНИК KP.RU