«Детский сад Алтая-2019»: В очном туре встретятся 18 дошкольных учреждений
В Алтайском крае определили участников очного тура краевого конкурса «Детский сад Алтая – 2019». Вошли туда 7 сельских и 11 городских дошкольных учреждений.
Испытания пройдут в среду, 27 марта, на базе барнаульского детского сада №217. Конкурсанты представят творческую самопрезентацию, а также раскроют методическую и практическую основы заявленной темы согласно положению.
Конкурс включает 10 основных номинаций:
«Лучший детский сад этнокультурного образования детей и взрослых» («Истоки родной сторонки»);
«Детский сад – лучшая мастерская педагогических кадров («К вершинам мастерства»);
«Детский сад – лучшая инновационная площадка» («Поиск и открытия»);
«Детский сад – лидер дошкольного образования Алтайского края» («Детский сад 21 века»);
«Лучший детский сад предоставления услуг детям» («Развивающий калейдоскоп»); «Детский сад – лучший социокультурный центр» («Всегда вместе»);
«Лучший детский сад развития вариативных форм дошкольного образования» («Доступно для всех»);
«Лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» («Добрая среда»);
«Лучший детский сад поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей» («Растим таланты»);
«Лучшая организация, оказывающая услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста» («Комфортная среда»).
ИСТОЧНИК KP.RU