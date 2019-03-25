2019-03-25T03:36:14+03:00
Общество

«Детский сад Алтая-2019»: В очном туре встретятся 18 дошкольных учреждений

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае определили участников очного тура краевого конкурса «Детский сад Алтая – 2019». Вошли туда 7 сельских и 11 городских дошкольных учреждений.

Испытания пройдут в среду, 27 марта, на базе барнаульского детского сада №217. Конкурсанты представят творческую самопрезентацию, а также раскроют методическую и практическую основы заявленной темы согласно положению.

Конкурс включает 10 основных номинаций:

«Лучший детский сад этнокультурного образования детей и взрослых» («Истоки родной сторонки»);

«Детский сад – лучшая мастерская педагогических кадров («К вершинам мастерства»);

«Детский сад – лучшая инновационная площадка» («Поиск и открытия»);

«Детский сад – лидер дошкольного образования Алтайского края» («Детский сад 21 века»);

«Лучший детский сад предоставления услуг детям» («Развивающий калейдоскоп»); «Детский сад – лучший социокультурный центр» («Всегда вместе»);

«Лучший детский сад развития вариативных форм дошкольного образования» («Доступно для всех»);

«Лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» («Добрая среда»);

«Лучший детский сад поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей» («Растим таланты»);

«Лучшая организация, оказывающая услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста» («Комфортная среда»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как микроорганизмы влияют на качество мяса и мясопродуктов
Погода на 25 марта 2019 года в Алтайском крае: +9 градусов, ветер и дождь
В Алтайском крае на новые автобусы выделили 150 млн рублей
Барнаульцам расскажут про Рубенса, Веласкеса и Рембранта
Год молодежных театров Алтая откроют в Барнауле
На барнаульской «Рублевке» продают квартиру за 20 млн рублей
В шести селах Алтайского края летом появятся новые фельдшерско-акушерские пункты
Биатлонист из Барнаула Иван Лыжин взял второе золото в Финляндии
За серию землетрясений в Алтайском крае могли принять взрывные работы
Огромную квартиру в обычной хрущевке продают за 8,3 млн рублей
Вскрытие рек на Алтае ожидается раньше обычного срока
Чудо с мохнатыми рогами: бийчанин заметил косулю
В Барнауле запаслись реагентами для очистки воды в паводок
Алтайскую «Бирюзовую Катунь» могут признать банкротом
Элитный коттедж в стиле шале продают под Барнаулом за 14 млн рублей
Барнаульцы покупают пиццы с червяками и "ежиками"
На Алтае назвали победителя конкурса «Педагогический дебют – 2019»