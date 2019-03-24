Биатлонист из Барнаула Иван Лыжин взял второе золото в Финляндии

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-24T16:48:06+03:00

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Барнаулец Иван Лыжин 22 марта взял второе золото в финском Контиолахти. Там проходят международные соревнования по биатлону среди спортсменов-ветеранов.

В первый день турнира, 21 марта, Лыжин выиграл спринтерскую гонку. А на следующий день 22 марта - эстафетную гонку.

- Иван Лыжин стал победителем эстафетной гонки 3 на 6 километров с двумя огневыми рубежами в возрастной группе 35 лет - 44 года, - сообщает "Алтайский спорт". - Иван бежал на последнем этапе, где отстрелялся без промахов и показал лучшее время среди участников.

В эстафете участвовали десять команд, среди которых пять российских. Иван Лыжин выступал за команду "Сибирь" вместе с томичом Алексеем Тимошиным и новосибирцем Владиславом Ивановым.

Отметим, что международные соревнования по биатлону завершились сегодня, 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU