За серию землетрясений в Алтайском крае могли принять взрывные работы

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-24T16:34:57+03:00

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24 марта прошла информация, что в Алтайском крае случилась серия землетрясений.

Ссылаясь на пресс-службу Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, ряд СМИ сообщил, что толчки магнитудой 3,6 наблюдались в Бийско-Барнаульской впадине в 138 км севернее Рубцовска. Эпицентр был между райцентрами Родинского, Благовещенского и Завьяловского районов. Потом толчки зафиксированы у озера Джулукуль в Республике Алтай и на границе Республики Тыва у горы Мунгун-Тайга - уже чуть поменьшей магнитуды.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что землетрясения на территории нашего региона не было, пишет amic.ru. И что за подземные толчки могли принять взрывные работы, которые проходили как раз в это время - около 14.50.

Отмечается, что люди начинают чувствовать толчки с двух магнитуд. Но 24 марта сообщений от населения о колебаниях земли не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU