Огромную квартиру в обычной хрущевке продают за 8,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-24T14:11:33+03:00

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Огромная четырехкомнатная квартира продается в Барнауле на улице Советской. Что примечательно, находится она в обычной хрущевке, построенной в 1963 году.

По данным портала "Недвижимость Алтай", площадь жилья составляет почти 150 квадратов. В квартире сделан качественный ремонт. Планировка включает несколько спальных просторную кухню, гардеробную с окном, ванную комнату в 14 квадратов с окном и санузел с итальянской сантехникой.

Скриншот с сайта realtai.ru

В квартире три балкона, которые украшены резной ковкой.

Цена жилого объекта - 8,3 млн рублей. Но владельцы рассмотрят и варианты обмена.

Скриншот с сайта realtai.ru

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В дом ведут два входа. Имеются большие витражные окна, открытая веранда с видом на лес. На участке построен двухэтажный гараж. Первый этаж предназначен для трех авто, а на втором размещена мансарда (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU