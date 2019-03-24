2019-03-24T11:45:39+03:00
Общество

Вскрытие рек на Алтае ожидается раньше обычного срока

САПОЖКОВА Александра
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Ледоход в Барнауле 2018.Ледоход в Барнауле 2018.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Разрушение ледового покрова рек началось в Алтайском крае. По прогнозу синоптиков, вскрытие рек бассейна Оби ожидается на 3 - 6 дней раньше средних сроков.

В течение месяца в регионе возможно образование заторов льда, резкие подъемы воды, выход ее на пойму, подтопление низменной местности. Большой запас воды в снежном покрове и возможные обильные осадки могут осложнить первую волну паводка.

- Наиболее вероятны заторы и опасные подъемы уровней воды на реках Обь (на участке Барнаул - Камень-на-Оби), Бия, Чумыш ( Тальменка - Зайцево - Шипицыно), - сообщили в правительстве региона.

Всего на территории края определили 25 затороопасных участков, на которых возможно осложнение паводковой обстановки. Там планируют взрывать лед. Два подрыва уже провели на реке Бия в Бийском районе в районе Мальцевой Курьи.

Помимо взрывных работ выполняют распиловку, зачернение льда, отсыпку грунтом низменных участков. Также очищают водоотводные каналы, ливневые стоки, вывозят снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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