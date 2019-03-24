Чудо с мохнатыми рогами: бийчанин заметил косулю
Житель Бийска Василий Рыкун, катаясь на байке, заметил животное, которое бежало в сторону города.
- Поворачиваю голову, а рядом со мной он/она/оно, кто же это?! Косуля? Олень? Молодой лось? Марал? Мнения разделились. На этом чуде - мохнатые рога, - написал горожанин в паблике "Типичный Бийск".
Молодой человек сообщил, это было напротив квартала АБ, через реку. И животное бежало именно в сторону города.
- А вы как думаете, кто это был и почему он бежал в сторону Бийска? - спросил Василий у пользователей паблика.
"Это косуля. Самец". "У них на генетическом уровне заложен маршрут миграции. И лосей часто на АБ и в Заречье можно увидеть, в промзоне. Бийска же не было в свое время, лес был", - написали в комментариях.
Василий добавил, что милое животное "улыбалось":
- Приблизил две фотографии, сначала не заметил, а ведь он ещё и улыбался оказывается!
Скриншот спаблика "Типичный Бийск" / vk.com/biysk_all. Автор фото: Василий Рыкун
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ИСТОЧНИК KP.RU