В Барнауле запаслись реагентами для очистки воды в паводок

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-24T08:54:32+03:00

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Барнаульский водоканал создал дополнительный запас реагентов для очистки воды во время паводка. Как поясняют специалисты, в это время повышаются ее цветность и мутность, и чтобы довести воду до нормы, требуется увеличенное количество реагентов.

Также на предприятии проводят обследования объектов, узловых камер, ревизию и очистку колодцев. Особое внимание уделяется системе водоотведения. Поэтому водоканал просит жителей Барнаула не открывать канализационные люки для спуска талой воды.

- Канализация не предназначена для транспортировки сильно загрязненной воды. Это может привести к переполнению и повреждению коллекторов, засорам, выходу стоков на поверхность, - говорят на предприятии.

Кроме того, открытые колодцы могут быстро наполниться водой и стать незаметными. Туда может упасть человек или попасть колесо машины.

Сообщить об открытых колодцах или сдвинутых люках можно по круглосуточному телефону 28-22-00 или отправить сообщение через сайт barnaulvodokanal.

ИСТОЧНИК KP.RU