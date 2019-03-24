Алтайскую «Бирюзовую Катунь» могут признать банкротом
В арбитражный суд направлено заявление о признании банкротом оператора особой экономической турзоны "Бирюзовая Катунь", которая находится в Алтайском районе.
Как сообщает "Политсибру", заявление подала Межрайонная налоговая инспекция № 1 по Алтайскому краю. По данным источников издания, речь может идти о задолженности по налогам на сумму несколько миллионов рублей.
- Дело в арбитраж поступило 21 марта. Рассматривать иск будет судья Павел Сигарев. Конкретных данных в материалах не приводится, - отмечает издание.
По информации инсайдеров, сотрудники особой экономической зоны уже якобы около трех месяцев не получают заработную плату. А судебные приставы частично описали имущество "Бирюзовой Катуни". В частности, подвижную технику, из-за чего снег с территории приходится убирать вручную.
ИСТОЧНИК KP.RU