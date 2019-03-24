2019-03-24T06:54:13+03:00
Экономика

Алтайскую «Бирюзовую Катунь» могут признать банкротом

САПОЖКОВА Александра
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"Бирюзовая Катунь""Бирюзовая Катунь"Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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В арбитражный суд направлено заявление о признании банкротом оператора особой экономической турзоны "Бирюзовая Катунь", которая находится в Алтайском районе.

Как сообщает "Политсибру", заявление подала Межрайонная налоговая инспекция № 1 по Алтайскому краю. По данным источников издания, речь может идти о задолженности по налогам на сумму несколько миллионов рублей.

- Дело в арбитраж поступило 21 марта. Рассматривать иск будет судья Павел Сигарев. Конкретных данных в материалах не приводится, - отмечает издание.

По информации инсайдеров, сотрудники особой экономической зоны уже якобы около трех месяцев не получают заработную плату. А судебные приставы частично описали имущество "Бирюзовой Катуни". В частности, подвижную технику, из-за чего снег с территории приходится убирать вручную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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