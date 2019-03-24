Элитный коттедж в стиле шале продают под Барнаулом за 14 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:09 2019-03-24T06:14:49+03:00

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Двухэтажный коттедж площадью 230 квадратов продают в поселке Лесном под Барнаулом за 14 млн рублей.

Усадьба выполнена в стиле шале. Дом построен из бруса, первый этаж обложен кирпичом, второй - евровагонкой, мансарда - отапливаемая. В дом ведут два входа. Имеются большие витражные окна, открытая веранда с видом на лес.

Внутри коттедж отделан натуральными материалами (лиственницей, ясенем, кедром и др.) Мебель ручной работы также из дерева. В кухне-гостиной есть камин, на втором этаже - кабинет, гардеробная, сообщает "Недвижимость Алтай".

На участке расположен банный комплекс площадью 80 квадратов с парной, открытой верандой с видом на лес, гостевым залом с витражным остеклением. Также построен двухэтажный гараж. Первый этаж предназначен для трех авто, а на втором размещена мансарда. Вся территория усадьбы оборудована системой видеонаблюдения.

Скриншот с сайта realtai.ru

Скриншот с сайта realtai.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU