Барнаульцы покупают пиццы с червяками и "ежиками"
Жители Барнаула купили пиццу с сюрпризом. На грибах они заметила небольшого червяка. Фото горожане выложили в паблике "Черный список - Барнаул".
Покупатели уверяют, что приобрели блюдо в одном из популярных заведений краевого центра.
- Ну люди же тараканов и опарышей едят в Африке, - пошутили в комментариях.
Одна из горожанок в комментариях сообщила, что тоже ранее купила там пиццу с необычной "добавкой". Размером это было с таракана, а выглядело как мини-ежик, с колючками.
- Я позвонила, пиццу забрали, деньги вернули. Сказали, что это орегано, а по мне так это "зародыш морского огурца", - написала клиент заведения.
Пиццы с "ежиком". Скриншот с паблика "Черный список Барнаул"
Девушка сообщила, что в итоге так и не разобралась, что это за "чудо-юдо" было в пицце.
- Я бы хотела знать, кого я чуть не съела, а то может это чудо краснокнижное, которое только в этом заведении обитает.
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ИСТОЧНИК KP.RU