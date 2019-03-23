2019-03-23T14:38:40+03:00
Общество

На Алтае назвали победителя конкурса «Педагогический дебют – 2019»

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Педагогический дебют – 2019». Победителем стал учитель технологии барнаульской школы №52 Евгений Соловьев.

Вместе с поздравлениями ему вручили премию в размере 100 тысяч рублей. Как рассказали в краевом министерстве образования и науки, в 2020 году Соловьев будет представлять наш регион на всероссийском этапе.

- Мы хотим, чтобы вы были в профессии, достигали высоких рубежей, становились заслуженными и народными учителями России, - подчеркнул региональный министр образования и науки Максим Костенко в обращении к участникам конкурса. 3

Одновременно с педдебютом подвели итоги конкурса «Учитель гола – 2019». Победителем стал преподаватель информатики Кытмановской школы №1 Александр Чернобаев. Ему вручили премию в размере 300 тыс. рублей.Он также будет представлять край на федеральном этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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