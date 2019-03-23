В Бийске на линию не вышли автобусы маршрута №55

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-23T13:33:34+03:00

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В Бийске произошел сбой в работе общественного транспорта. В субботу, 23 марта, на линию не вышли автобусы маршрута №55.

Как сообщает «Бийский рабочий», перевозчик не назвал причин приостановки движения. Жители предполагают, причиной стало плохое состояние дороги по улице Шадрина, где проходит маршрут не вышедших автобусов.

В ответ на действия перевозчика бийская администрация пообещала принять самые жесткие меры, вплоть до расторжения контракта с обслуживающим предприятием.

- Заранее администрация города не была предупреждена. Из-за действий перевозчика пострадали в первую очередь люди. Мы сейчас разбираемся в ситуации, будем принимать меры по отношению к перевозчику в соответствии с законодательством, - заявил заместитель начальника управления ЖКХ и дорожного хозяйства города Бийска Виктор Щигрев.

ИСТОЧНИК KP.RU