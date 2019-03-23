В Барнауле пожаловались на уходящий под землю пешеходный переход
В Барнауле пожаловались на уходящий под землю пешеходный переход, который находится на пересечении улиц Малахова и Балтийская.
В прошлом году по осени там перерыли два пешеходных перехода во время ремонта коммунальных сетей. По словам жителей, только когда выпал снег, переходы засыпали. Сейчас вместе с таянием снега, грунт начал проседать.
- Сейчас все растаяло, и земля в одном из переходов просто опускается ниже и ниже. А ведь там идут дети в 132-ю школу. Про мам с колясками вообще молчу - проехать нереально. Чего кто ждёт, не понятно. Наверное, когда кто-нибудь провалится, - пишет Яна Кучеровская в паблике «Барнаул 22».
Горожанка говорит, что еще осенью прошлого года, до ремонта теплотрассы, везде были асфальтированные пешеходные переходы. Но после выполнения работ, коммунальщики так и не навели порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU