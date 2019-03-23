2019-03-23T08:20:52+03:00
Общество

Молодой селян устроил пальбу из ружья

Иван ОЛЕКСЮК
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РужьеРужьеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Житель села Большеугренево Бийского района нашел на чердаке ружье еще год назад, но сдавать его не спешил.

Возможно, весна взволновала кровь 23-летнего селянина, а может просто хотел потренироваться, в общем, парень вышел в поле и два раза пальнул в воздух. На его беду выстрелы услышали полицейские. Они задержали парня, изъяли охотничье ружье и начали разбирательство.

- В действиях жителя усматривается нарушение статьи 20.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах). Кроме того, за хранение гладкоствольного оружия без разрешения предусмотрено наказание по части 6 статьи 20.8 КоАП РФ - штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок до 15 суток, - рассказали в краевом управлении полиции.

Сотрудники полиции напоминают, что незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества можно сдать добровольно, без применения каких-либо санкций. Более того, за такие действия предусмотрена выплата денежного вознаграждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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