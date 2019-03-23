Барнаулец заплатил 125 тысяч рублей за несуществующий мотоцикл

СЕГОДНЯ 07:58 2019-03-23T07:58:05+03:00

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Алтайская полиция разыскивает мошенников, которые обманули доверчивого жителя Барнаула.

Мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже мотоцикла. Продавец находился в соседнем регионе, поэтому все контакты осуществлялись по телефону. За байк просили перевести задаток.

- Мужчина перечислил деньги на указанную злоумышленником карту банка. После перевода продавец перестал отвечать на звонки. Барнаулец обратился в органы внутренних дел. Сумма причиненного ему материального ущерба составила 125 тысяч рублей, - рассказали в краевом управлении МВД России.

Сотрудники полиции еще раз напоминают о том, что при совершении любых финансовых операций необходимо быть бдительными и ни в коем случае не доверять малознакомым людям, не имея гарантии того, что услуга или товар будут получены качественно.

ИСТОЧНИК KP.RU