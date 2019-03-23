На Алтае выбрали «Учителя года»

СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-23T07:37:01+03:00

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В крае подвели итоги конкурса «Учитель года Алтая - 2019». Победителем стал преподаватель информатики Кытмановской школы №1 Александр Чернобаев.

Как сообщает региональное минобрнауки, подведение итогов состоялось в пятницу, 22 марта. Победитель получил премию в размере 300 тыс. рублей и возможность отдохнуть в санатории «Обь». Также Александр Чернобаев представит Алтайский край на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

- Учитель должен быть профессионально грамотным, владеть новейшими методиками обучения, осознавать суть глубоких перемен, которые идут в обществе. Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Основная задача педагогов - не просто дать знания, а воспитать нравственную личность, - сказала заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

ИСТОЧНИК KP.RU