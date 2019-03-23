Московские музыканты написали песню о Барнауле

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-23T06:19:17+03:00

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Все-таки Барнаул уникальный город, душевный, он даже музыкантов вдохновляет писать о нем песни.

Московская группа «Пиноккио Ньюз», которую основал музыкант Павел Кашин, выпустила песню «Немое кино».

katun24.ru Пиноккио Ньюз записала песню про Барнаул

- В составе группы – вокалист и гитарист Алексей Елесин и басист Константин Ионочкин, оба участники группы «Фрукты», известной по шоу «Вечерний Ургант». Песни их нового проекта написаны на стихи барнаульского предпринимателя Владимира Емелина. Одна из них про Барнаул, - сообщает телеканал «Катунь 24».

Отмечается, что в скором времени группа должна приехать в Барнаул с концертом, а пока песню можно услышать на радиоволнах.

ИСТОЧНИК KP.RU