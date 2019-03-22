Барнаулец отдал мошенникам почти 45 тыс. рублей за машину

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-22T16:50:24+03:00

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Житель Барнаула хотел купить новую машину по удивительно низкой стоимости, но ему не повезло.

Он нашел объявление на одном из популярных интернет-сайтов. Иномарка находилась в Бийске. За машину 2005 года выпуска продавец просил 100 тысяч рублей. Такую низкую стоимость мужчина объяснил срочностью продажи и предложил потенциальному покупателю перевести на его банковскую карту предоплату, чтобы сделка наверняка состоялась.

- 43-летний барнаулец согласился и перечислил неизвестному с помощью мобильного банка сумму в размере 44 950 рублей. На автобусе потерпевший добрался до Бийска, но забрать автомобиль у него так и не вышло. Телефонные номера продавца, указанные в объявлении, были уже недоступны, - сообщает краевое управление МВД России.

Сотрудники полиции обращаются к жителям города, не переводите деньги неизвестным людям! Прежде чем совершать сделку, убедитесь в реальности товара и его наличии! Безопаснее всего отдавать сбережения лично в руки при получении заказа на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU