Барнаулец отдал мошенникам почти 45 тыс. рублей за машину
Житель Барнаула хотел купить новую машину по удивительно низкой стоимости, но ему не повезло.
Он нашел объявление на одном из популярных интернет-сайтов. Иномарка находилась в Бийске. За машину 2005 года выпуска продавец просил 100 тысяч рублей. Такую низкую стоимость мужчина объяснил срочностью продажи и предложил потенциальному покупателю перевести на его банковскую карту предоплату, чтобы сделка наверняка состоялась.
- 43-летний барнаулец согласился и перечислил неизвестному с помощью мобильного банка сумму в размере 44 950 рублей. На автобусе потерпевший добрался до Бийска, но забрать автомобиль у него так и не вышло. Телефонные номера продавца, указанные в объявлении, были уже недоступны, - сообщает краевое управление МВД России.
Сотрудники полиции обращаются к жителям города, не переводите деньги неизвестным людям! Прежде чем совершать сделку, убедитесь в реальности товара и его наличии! Безопаснее всего отдавать сбережения лично в руки при получении заказа на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU