На Алтае молодая жена напала с ножом на мужа

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-22T15:11:21+03:00

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Нешуточные страсти кипят в Республике Алтай. Против 25-летней жительницы Турочакского района возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

- 10 марта 2019 у себя дома в селе Санькин Аил женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ножом в область плеча 34-летнему супругу, - сообщает республиканский Следственный комитет.

О причинах конфликта не сообщается, но не исключено, что это произошло на почве бытовой ссоры. Когда она накинулась на него с ножом, мужчина пытался убежать, но супруга догнала его около калитки и нанесла еще несколько ударов ножом по телу. К счастью, мужчина остался жив. Он все-таки сбежал от нее и обратился за помощью к врачам, которые зашили раны.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU