Барнаульский комиссар Рекс помог раскрыть преступление

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-22T14:24:05+03:00

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В Барнауле служит свой комиссар Рекс. Служебная собака по кличке Сандера только с начала года помогла раскрыть семь преступлений. Последнее из них – пропажа металла почти на 400 тыс. рублей.

В дежурную часть обратился житель города Барнаула, который сообщил, что неизвестные ночью проникли на территорию предприятия, откуда похитили металлические изделия.

Управление МВД России по БарнаулуФото: предоставлено пресс-службой

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой был также инспектор-кинолог Никита Афонин вместе со своей верной напарницей Сандерой. На улице немецкая овчарка сразу взяла след и, пробежав около 400 метров, остановилась у одного из домов.

Жильцы убеждали полицейских, что ничего о хищении не знают. Но Сандера нашла украденный металл в сугробе. Теперь по факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.

Кстати, осенью прошлого года за добросовестное исполнение служебных обязанностей инспектор-кинолог был награжден Почетной грамотой ГУ МВД России по Алтайскому краю, а его питомец получил медаль за победу в кинологических соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU