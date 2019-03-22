2019-03-22T13:10:35+03:00
Досуг

Интересные события Барнаула на 23-24 марта 2019

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле 23 марта пройдет «Весенний кубок юниор КВН 22». Участники десяти команд из Алтайского края и Новосибирской области поборются за возможность пройти в сезон Лиги 2019-2020. В мероприятии примут участие, как представители прошлогодних команд, так и новые участники. Отличное настроение организаторы «Весеннего кубка» гарантируют. Выступления пройдут на Юрина, 204в в 17:00. Вход 100 рублей.

Для любителей фольклорной музыки 23 марта в Государственной филармонии Алтайского края пройдет концерт «Светит месяц». В программе: русские былины и частушки, обрядовые песни, шуточные присказки под балалайку и гармонь от ансамбля «Вечерки». Место проведения: Ползунова, 35, в 17:00, цена 100-300 рублей.

Нельзя пропустить и «Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп», сообщает АиФ Алтай. Детско-юношеский фестиваль пройдет уже в шестой раз. Это событие посвящено памяти С.В. Леонидова. Концерт пройдет 24 марта в Молодёжном центре Ленинского района Барнаула по адресу Г. Исакова, 230. Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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