2019-03-22T12:01:59+03:00
Общество

В барнаульском доме воняет умершими котами

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Котята в подвалеКотята в подвалеФото: телеканал "Наши новости"
Изменить размер текста:

Вонь в этом барнаульском доме, по ощущениям жильцов, уже впиталась в мебель и одежду. Когда она стала совсем невыносимой, Марина с мужем и дочкой переехали к родителям.

Кошкин дом: жильцы вынуждены бороться с вонью от умерших котов.Видео: Наши новости

- Здесь жить уже невозможно. От этой вони тошнит и болит голова! – жалуется женщина. – Идет запах разлагающихся трупов. Есть еще выражение – как кошка сдохла.

И действительно, муж Марины, не дождавшись действий коммунальщиков, в подвале обнаружил шесть кошачьих трупов. По всей видимости, их отравили едой. В подвальном помещении валяются упаковки от кефира целлофан от еды, стоят чашки под воду, насыпан сухой корм. В общем, созданы все условия для того, чтобы появлялись новые поколения. И они, конечно, не заставляют себя ждать. Тут живут котята, которым пара недель, и взрослые особи. И их также могут отравить.

Сразу после обращения жильцов в управляющую компанию подвал обработали. Правда, теперь они переживает о судьбе новорождённых котят, передают "Наши новости".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Интересные события Барнаула на 23-24 марта 2019
Жители Алтайского края могут спросить о туберкулезе по телефону
Алтайские реки вскроются раньше обычного
Четыре купола установили на соборе Александра Невского
Три одиночных пикета прошли у барнаульской администрации перед отчетом мэра
В алтайской колонии с охранниками работают психологи
Неизвестный с помощью отвертки ограбил павильон микрозаймов
Алтайский биатлонист победил на международных соревнованиях
На Алтае больше 100 работников культуры получат награды
В Барнауле избили человека – розыск свидетелей
Сотрудника вагоноремонтного завода придавило металлической платформой
«Бомбаж» и ослизнение: о видах порчи безалкогольных напитков
Сотрудники «Ростелекома» сыграют в благотворительном спектакле
Жителей Алтайского края приглашают на праздник цветения маральника
Жительница Барнаула взяла кредит на подругу, чтобы отдать ей долг
Алтайские дороги готовят к весеннему паводку
Селянин убил приятеля и похоронил его на своей усадьбе
Отец несколько месяцев насиловал собственную дочь
Пятерых женщин осудили за махинации с арендой жилья
Администрация Барнаула готова потратить миллион рублей за проект благоустройства зеленых зон города
Напавшая на полицейского женщина может лишиться свободы на 10 лет
Уроженец Казахстана пытался откупиться от сотрудника ДПС на Алтае
Автор скандальной пивной БДСМ-этикетки: «Мы её делали крайне аккуратно»
Присяжные признали двух братьев виновными в убийстве приятеля
Сотрудник Росгвардии в Барнауле осужден за получение взятки оружием
Барнаульских школьников приглашают на каникулах освоить навыки скорочтения
На барнаульские дороги укладывают холодный асфальт