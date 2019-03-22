В барнаульском доме воняет умершими котами

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-22T12:01:59+03:00

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Вонь в этом барнаульском доме, по ощущениям жильцов, уже впиталась в мебель и одежду. Когда она стала совсем невыносимой, Марина с мужем и дочкой переехали к родителям.

Кошкин дом: жильцы вынуждены бороться с вонью от умерших котов.Видео: Наши новости

- Здесь жить уже невозможно. От этой вони тошнит и болит голова! – жалуется женщина. – Идет запах разлагающихся трупов. Есть еще выражение – как кошка сдохла.

И действительно, муж Марины, не дождавшись действий коммунальщиков, в подвале обнаружил шесть кошачьих трупов. По всей видимости, их отравили едой. В подвальном помещении валяются упаковки от кефира целлофан от еды, стоят чашки под воду, насыпан сухой корм. В общем, созданы все условия для того, чтобы появлялись новые поколения. И они, конечно, не заставляют себя ждать. Тут живут котята, которым пара недель, и взрослые особи. И их также могут отравить.

Сразу после обращения жильцов в управляющую компанию подвал обработали. Правда, теперь они переживает о судьбе новорождённых котят, передают "Наши новости".

ИСТОЧНИК KP.RU