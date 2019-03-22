Жители Алтайского края могут спросить о туберкулезе по телефону

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-22T11:24:38+03:00

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В Алтайском крае работает горячая линия, посвященная вопросам профилактики туберкулеза. Любой желающий может проконсультироваться со специалистами по вопросам профилактики туберкулеза.

Сотрудники ведомства расскажут о последствиях заражения туберкулезом, мерах личной и общественной профилактики этой инфекции, необходимости своевременного прохождения профилактических осмотров.

Звонки принимают до 29 марта по телефонам: 8 (3852) 66-54-35, 66-54-27. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу - с 9:00 до 12:45, перерыв на обед с 12:45 до 13:15.

Справка КП

Основные симптомы, характерные для туберкулеза: кашель на протяжении 2–3 недель и более; боль в груди; потеря веса; наличие крови в мокроте; потливость по ночам; периодическое повышение температуры; общее недомогание и слабость. Если вы обнаружили у себя эти симптомы, немедленно обращайтесь к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU