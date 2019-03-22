2019-03-22T10:58:05+03:00
Общество

Алтайские реки вскроются раньше обычного

Иван ОЛЕКСЮК
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Лед вот-вот тронется, господа присяжные заседатели! По крайней мере, разрушения ледового покрова уже началось. По прогнозу, реки бассейна Оби вскроются на 3 - 6 дней раньше средних многолетних сроков.

Это значит, что и паводок начнется в этом году раньше. Наиболее вероятны резкие подъемы уровней воды с достижением опасных отметок на реках Обь (на участке Барнаул - Камень-на-Оби), Бия, Чумыш (на участке Тальменка - Зайцево - Шипицыно).

Саперы уже начали подрывать лед на реках. Два подрыва провели на реке Бия в Бийском районе в районе населенного пункта Мальцева Курья. Превентивные взрывные работы также запланировали на реке Алей возле Рубцовска, на реке Чумыш в Тальменском районе в районе села Староперуново, на реке Бия Бийского района (село Ключи) и в Красногорском районе (село Сосновка). Всего на территории края определили 25 затороопасных участков, на которых возможно осложнение паводковой обстановки в период прохождения первой волны половодья.

Помимо взрывных работ выполняют зачернение, распиловку льда, отсыпают грунтом низменные участки местности. Также очищают ливневые стоки, водоотводные каналы, вывозят снег с территорий муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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