Четыре купола установили на соборе Александра Невского

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-22T10:00:51+03:00

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Красивым и златоглавым стал Александро-Невский собор в Барнауле. 20 марта, на церковь установили четыре купола.

- Диаметр каждого купола 4,3 метра, вес около одной тонны. Изготовление шло почти два месяца. Покрытие «под золото» сделано по технологии вакуумного напыления нитрид-титана на нержавеющую сталь. По словам экспертов, срок службы составляет не менее 50 лет, - сообщает барнаульская епархия.

Первый купол на часовню строящегося храма подняли в декабре 2016 года. Он стал самым большим из всех, установленных на колокольни краевой столицы и третьим по величине из тех, которые есть в Барнаульской епархии. Вес купола вместе с крестом 4,5 тонны, высота — 11,5 метра, диаметр — 6,7 метра. Высота всей колокольни — 45 метров. Центральный купол подняли в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU