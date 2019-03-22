Три пикета прошли у барнаульской администрации перед отчетом мэра

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-22T09:21:31+03:00

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В пятницу, 22 марта, в Барнауле мэр Сергей Дугин отчитывается о работе, проделанной за год. На мероприятии собрались чиновники, депутаты и репортеры.

Все уже знают, о чем пойдет речь – в городе на песках все хорошо и спокойно. К паводку готовятся, проблемы решаются. И только пикетчики за порогом мэрии словно намекают, не все так прекрасно, как на бумаге.

«Устранить зимние перекопы дорог», «Уберечь город от паводка», «Весь потенциал города против паводка» - с такими лозунгами стоят люди поодаль друг от друга. Правда, сказать конкретно, какие, по их мнению, проблемы должны быть решены, что их не устраивает в подготовке к паводку, граждане с плакатами так и не смогли. Складывалось впечатление, что акция всего лишь бунт ради бунта.

Кстати, в прошлом году перед отчетом градоначальника тоже проходил пикет. Тогда перед зданием собрались три пенсионера, которые пытались обратить внимание властей на злободневные проблемы, например, строительство набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU