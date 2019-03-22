2019-03-22T09:03:32+03:00
Общество

В алтайской колонии с охранниками работают психологи

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
В алтайской колонии с охранниками работают психологиВ алтайской колонии с охранниками работают психологиФото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В исправительной колонии №10 для сотрудников охраны проводят антистрессовые занятия.

- Служба в любое время суток при любой погоде, предельная концентрация, готовность мгновенно реагировать и действовать при ЧС приводят к избыточной эмоциональной напряженности, – поясняет начальник психологической лаборатории ИК №10 Яна Туманова. - Поэтому важна профилактика стресса, поиск путей выхода из него, способность правильно реагировать на раздражающие факторы,

Сначала психологи рассказывают о симптомах стресса и тревоги у человека, объясняют, как можно снизить эмоциональную напряженность, волнение, беспокойство и так далее. А во время тренингов специалисты развивают у охранников внимание, наблюдательность, способность принимать правильные решения, помогают находить разумный подход к решению проблем.

- Участники занятий выполняют упражнения «Проективный рисунок», «Точка долголетия», проходят тест «Профессионально важные качества сотрудника отдела охраны», - добавили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три пикета прошли у барнаульской администрации перед отчетом мэра
Неизвестный с помощью отвертки ограбил павильон микрозаймов
Алтайский биатлонист победил на международных соревнованиях
На Алтае больше 100 работников культуры получат награды
В Барнауле избили человека – розыск свидетелей
Сотрудника вагоноремонтного завода придавило металлической платформой
«Бомбаж» и ослизнение: о видах порчи безалкогольных напитков
Сотрудники «Ростелекома» сыграют в благотворительном спектакле
Жителей Алтайского края приглашают на праздник цветения маральника
Жительница Барнаула взяла кредит на подругу, чтобы отдать ей долг
Алтайские дороги готовят к весеннему паводку
Селянин убил приятеля и похоронил его на своей усадьбе
Отец несколько месяцев насиловал собственную дочь
Пятерых женщин осудили за махинации с арендой жилья
Администрация Барнаула готова потратить миллион рублей за проект благоустройства зеленых зон города
Напавшая на полицейского женщина может лишиться свободы на 10 лет
Уроженец Казахстана пытался откупиться от сотрудника ДПС на Алтае
Автор скандальной пивной БДСМ-этикетки: «Мы её делали крайне аккуратно»
Присяжные признали двух братьев виновными в убийстве приятеля
Сотрудник Росгвардии в Барнауле осужден за получение взятки оружием
Барнаульских школьников приглашают на каникулах освоить навыки скорочтения
На барнаульские дороги укладывают холодный асфальт