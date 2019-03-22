СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-22T09:03:32+03:00

В алтайской колонии с охранниками работают психологи Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

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В исправительной колонии №10 для сотрудников охраны проводят антистрессовые занятия.

- Служба в любое время суток при любой погоде, предельная концентрация, готовность мгновенно реагировать и действовать при ЧС приводят к избыточной эмоциональной напряженности, – поясняет начальник психологической лаборатории ИК №10 Яна Туманова. - Поэтому важна профилактика стресса, поиск путей выхода из него, способность правильно реагировать на раздражающие факторы,

Сначала психологи рассказывают о симптомах стресса и тревоги у человека, объясняют, как можно снизить эмоциональную напряженность, волнение, беспокойство и так далее. А во время тренингов специалисты развивают у охранников внимание, наблюдательность, способность принимать правильные решения, помогают находить разумный подход к решению проблем.

- Участники занятий выполняют упражнения «Проективный рисунок», «Точка долголетия», проходят тест «Профессионально важные качества сотрудника отдела охраны», - добавили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU