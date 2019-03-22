СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-22T08:40:29+03:00

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В Барнауле разыскивают мужчину, который ограбил микрофинансовую организацию «Отличные наличные» на Юрина 299б.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/698633" frameborder="0"></iframe> Неизвестный с помощью отвертки ограбил павильон микрозаймов.

2 марта мужчина вошел в салон и, угрожая отверткой, потребовал отдать ему деньги, после чего он убежал в сторону улицы Попова. Грабитель забрал 9 тыс. рублей и залег на дно – его до сих пор не могут найти. Барнаульцев просят помочь – анонимность и вознаграждение гарантированы.

В городском управлении МВД сообщили, что по факту ограбления возбудили уголовное дело.

Приметы подозреваемого: на вид грабителю 33-37 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения.

Мужчина был одет: вязанная серо-синяя шапка, весенняя кожаная куртка коричневого цвета, черные штаны, обут в черные ботинки.

Если вам что-либо известно об этом происшествии или вы стали свидетелем ограбления, просьба позвонить по телефонам 02, 112, 51-97-67, 52-49-02.

ИСТОЧНИК KP.RU