2019-03-22T08:06:41+03:00
Звезды

На Алтае больше 100 работников культуры получат награды

Иван ОЛЕКСЮК
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Больше 100 алтайский работников культуры получат награды. Торжественная церемония пройдет в пятницу, 22 марта, с итоговым заседанием коллегии министерства культуры Алтайского края.

Как сообщает официальный сайт региона, с основным докладом об итогах работы отрасли культуры в 2018 году и основных задачах и планах на 2019 год выступит министр культуры Елена Безрукова. Речь пойдет о финансовом обеспечении отрасли, реализации краевых программ, правовом положении муниципальных учреждений культуры, проблемах и достижениях в музейном и библиотечном деле, о профессиональном искусстве и художественном образовании.

В рамках церемонии награждения будут отмечены лучшие работники культуры, а также проекты в сфере культуры. Заслуженные награды получат победители Губернаторского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года». В этом году конкурс проводился в девятый раз. На поощрение победителей из краевого бюджета ежегодно выделяется 1 млн рублей, 20 победителей конкурса в пяти номинациях получат по 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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