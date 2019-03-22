В Барнауле избили человека – розыск свидетелей
В Барнауле разыскивают свидетелей нападения на мужчину. ЧП произошло возле ночного клуба «Фараон», который находится на проспекте Ленина 154а 25 февраля.
Нападение на мужчину у "Фараона".
На записи с камер наблюдения видно, как двое мужчин избивают третьего. Все происходило около 5 часов утра. В управлении МВД России по городу Барнаулу сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
О причинах конфликта не сообщается, известно, что пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.
Если вы были свидетелями происшествия или вам что-либо известно об инциденте, просьба позвонить по телефону 8-923-718-80-36.
ИСТОЧНИК KP.RU