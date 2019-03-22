В Барнауле избили человека – розыск свидетелей

СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-22T07:18:23+03:00

Все произошло в конце февраля Фото: кадр с видео

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В Барнауле разыскивают свидетелей нападения на мужчину. ЧП произошло возле ночного клуба «Фараон», который находится на проспекте Ленина 154а 25 февраля.

Нападение на мужчину у "Фараона".

На записи с камер наблюдения видно, как двое мужчин избивают третьего. Все происходило около 5 часов утра. В управлении МВД России по городу Барнаулу сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

О причинах конфликта не сообщается, известно, что пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Если вы были свидетелями происшествия или вам что-либо известно об инциденте, просьба позвонить по телефону 8-923-718-80-36.

ИСТОЧНИК KP.RU