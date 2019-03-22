Сотрудника вагоноремонтного завода придавило металлической платформой

СЕГОДНЯ 07:09 2019-03-22T07:09:32+03:00

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В Бийске завершено расследования инцидента на вагоноремонтном заводе, где одного из сотрудников придавило тяжелой металлической платформой.

Как сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, трагедия произошла в августе прошлого года. начальник цеха в соответствии со своими должностными обязанностями должен был следить за соблюдением правил охраны труда.

- В тот день он поручил одному из газоэлектросварщиков выполнение технического процесса в виде разделки в металлолом грузовых вагонов исключенных из инвентаря. При этом этот сотрудник не имел соответствующей квалификации и допуска, позволяющих ему выполнить данную работу, - поясняют в ведомстве.

Более того, начальник даже не удосужился проверить знания своего сотрудника в этом направлении. Уже во время разделки вагона мужчину придавило металлической платформой вагона. Он получил очень серьезные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

По данному факту завели уголовное дело. Следователи собрали достаточно доказательств. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU