2019-03-22T04:52:12+03:00
Туризм

Жителей Алтайского края приглашают на праздник цветения маральника

Иван ОЛЕКСЮК
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На Алтае скоро зацветет маральник. как всегда, примерно в это время, состоится праздник «Цветение маральника», открывающий летний туристический сезон в регионе.

1 мая на площадках особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» гостей ждет насыщенная развлекательная программа, выступления спортсменов, туристско-спортивные игры, работа фотозон, торговых и ремесленных рядов, мастер-классы, экскурсии к местам цветения маральника.

Доставку на праздник из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Камня-на-Оби, Павловска, Новосибирска, Омска, Томска оранизуют более 20 туркомпаний. Туроператоры предлагают однодневные поездки и туры от двух до семи дней, сообщает Алтайтурцентр.

В Барнауле доставкой туристов на «Цветение маральника» занимаются:

«Авиафлот», телефон: (3852) 22-66-66;

«АВТОТУР.РУ», телефоны: (3852) 66-53-55, 8-913-210-22-11, 8-913-210-22-55;

«Алтайский Дом туризма», телефон: (3852) 52-93-94;

«Алтайтурмаркет», телефоны: (3852) 69-51-51, 62-44-06, 60-61-94;

«Арго», телефон: (3852) 22-24-18;

«Атлас Алтая», телефоны: (3852) 58-40-84, 8-913-367-24-87;

«Возрождение», телефон: (3852) 50-00-15;

«Министерство отпуска», телефон: 8-800-555-15-64;

«Мой Мир», телефоны: (3852) 60-90-64, 8-913-210-90-64;

«Планета Алтай», телефоны: (3852) 45-56-32, 8-983-600-55-90;

«Сириус Тур», телефоны: (3852) 22-90-88, 8-923-714-11-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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