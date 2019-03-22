Жителей Алтайского края приглашают на праздник цветения маральника
На Алтае скоро зацветет маральник. как всегда, примерно в это время, состоится праздник «Цветение маральника», открывающий летний туристический сезон в регионе.
1 мая на площадках особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» гостей ждет насыщенная развлекательная программа, выступления спортсменов, туристско-спортивные игры, работа фотозон, торговых и ремесленных рядов, мастер-классы, экскурсии к местам цветения маральника.
Доставку на праздник из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Камня-на-Оби, Павловска, Новосибирска, Омска, Томска оранизуют более 20 туркомпаний. Туроператоры предлагают однодневные поездки и туры от двух до семи дней, сообщает Алтайтурцентр.
В Барнауле доставкой туристов на «Цветение маральника» занимаются:
«Авиафлот», телефон: (3852) 22-66-66;
«АВТОТУР.РУ», телефоны: (3852) 66-53-55, 8-913-210-22-11, 8-913-210-22-55;
«Алтайский Дом туризма», телефон: (3852) 52-93-94;
«Алтайтурмаркет», телефоны: (3852) 69-51-51, 62-44-06, 60-61-94;
«Арго», телефон: (3852) 22-24-18;
«Атлас Алтая», телефоны: (3852) 58-40-84, 8-913-367-24-87;
«Возрождение», телефон: (3852) 50-00-15;
«Министерство отпуска», телефон: 8-800-555-15-64;
«Мой Мир», телефоны: (3852) 60-90-64, 8-913-210-90-64;
«Планета Алтай», телефоны: (3852) 45-56-32, 8-983-600-55-90;
«Сириус Тур», телефоны: (3852) 22-90-88, 8-923-714-11-57.
ИСТОЧНИК KP.RU