2019-03-22T03:59:35+03:00
Общество

Алтайские дороги готовят к весеннему паводку

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Алтае вовсю идет подготовка дорог к весеннему паводку. С федеральных трасс убрали снег, очистили водоотводные сооружения и водопропускные трубы.

Как сообщает официальный сайт регионального правительства, для защиты от разрушений дорог и искусственных сооружений заготовлено 4,6 тысячи кубометров бутового камня, две тысячи кубометров щебня и 0,85 тысячи - песчано-гравийной смеси.

- На период паводка сформировано 20 аварийных бригад (154 человека), подготовлено 118 единиц специализированной дорожной техники. Мониторинг ситуации осуществляют в круглосуточном режиме, организовано взаимодействие с управлениями ГИБДД и МЧС, - говорят в пресс-службе.

Сейчас на реках у мостов режут лед, чтобы избежать скопления льда и возможных подтоплений. Один из таких участков находится в Тальменском районе у моста через реку Чумыш.

По прогнозам, в этом году паводок будет не таким сильным, как в предыдущие годы, когда оказались затоплены целые села.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Барнаула взяла кредит на подругу, чтобы отдать ей долг
Селянин убил приятеля и похоронил его на своей усадьбе
Отец несколько месяцев насиловал собственную дочь
Пятерых женщин осудили за махинации с арендой жилья
Администрация Барнаула готова потратить миллион рублей за проект благоустройства зеленых зон города
Напавшая на полицейского женщина может лишиться свободы на 10 лет
Уроженец Казахстана пытался откупиться от сотрудника ДПС на Алтае
Автор скандальной пивной БДСМ-этикетки: «Мы её делали крайне аккуратно»
Присяжные признали двух братьев виновными в убийстве приятеля
Сотрудник Росгвардии в Барнауле осужден за получение взятки оружием
Барнаульских школьников приглашают на каникулах освоить навыки скорочтения
На барнаульские дороги укладывают холодный асфальт