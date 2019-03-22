Алтайские дороги готовят к весеннему паводку

СЕГОДНЯ 03:59 2019-03-22T03:59:35+03:00

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На Алтае вовсю идет подготовка дорог к весеннему паводку. С федеральных трасс убрали снег, очистили водоотводные сооружения и водопропускные трубы.

Как сообщает официальный сайт регионального правительства, для защиты от разрушений дорог и искусственных сооружений заготовлено 4,6 тысячи кубометров бутового камня, две тысячи кубометров щебня и 0,85 тысячи - песчано-гравийной смеси.

- На период паводка сформировано 20 аварийных бригад (154 человека), подготовлено 118 единиц специализированной дорожной техники. Мониторинг ситуации осуществляют в круглосуточном режиме, организовано взаимодействие с управлениями ГИБДД и МЧС, - говорят в пресс-службе.

Сейчас на реках у мостов режут лед, чтобы избежать скопления льда и возможных подтоплений. Один из таких участков находится в Тальменском районе у моста через реку Чумыш.

По прогнозам, в этом году паводок будет не таким сильным, как в предыдущие годы, когда оказались затоплены целые села.

ИСТОЧНИК KP.RU