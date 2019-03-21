Пять женщин осудили за махинации с арендой жилья

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-21T17:08:34+03:00

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В Барнауле осудили банду из пяти женщин, которые обманывали людей под видом оказания услуг по сдаче жилья.

Следствие установило, что они действовали по четко отлаженной схеме: размещали в интернете информацию о сдаче в аренду квартиры либо дома, после чего получали звонки от потенциальных клиентов. Последних они убеждали приехать в офис и составить договор и оплатить их услуги посредника.

- После этого они должны были получить информацию о квартире и данные собственника жилья. Для большей достоверности посредники при них же звонили предполагаемому собственнику, - сообщают в прокуратуре Алтайского края.

Однако когда будущий квартиросъемщик сам совершал звонок, ему под любым надуманным предлогом отказывали в сдаче жилья. Большинству потерпевшим предлагались иные варианты, но они не подходили под предъявляемые требования.

Таким образом мошенницам удалось обмануть 89 человек. Общий ущерб составил 251500 рублей. Правда на момент вынесения приговора большинству потерпевших вернули деньги. Как итог - обвиняемым дали условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU