Администрация Барнаула готова потратить миллион рублей за проект благоустройства зеленых зон города

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-21T16:46:48+03:00

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Администрация Барнаула намерена заплатить за разработку проектно-сметной документации по благоустройству трех общественных территорий города 962 787 рублей. Подрядчик уже определен.

Им стала компания-проектировщик из Саратова, сообщает «Политсибру». Отмечается, что начальная цена лота составляла больше двух миллионов рублей. Торги состоялись 19 марта. В списке кандидатов было пять участников: предприниматель Артем Недашковский, предложивший свои услуги за 1,07 млн рублей, «Алтайкоммунпроект» (1,073 млн), «Альфа-Проект» (1,195 млн), «АРКС 11» (1,327 млн). В итоге победителем стала компания из Саратова «Инженерингстрой-Саратов». Она запросила менее 963 тысяч рублей.

Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию благоустройства сквера на улице Панфиловцев, 22, аллеи, расположенной по улице Георгия Исакова, от Матросова до Северо-Западной 2-й, и аллеи на участке Георгия Исакова от Северо-Западной 2-й до Малахова. По итогу должен появиться проект благоустройства включающий внешний вид зеленых зон. Документ будет представлен администрации не позднее 80 дней с даты подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU