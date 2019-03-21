2019-03-21T14:16:00+03:00
Происшествия

Напавшая на полицейского женщина может лишиться свободы на 10 лет

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле 48-летняя жительница напала на полицейского и теперь может лишиться свободы на срок до 10 лет. Это максимальное наказание по ч.2 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Все произошло в декабре прошлого года. Жительница Барнаула увидела на улице собаку породы Кане-Корсо, которая сидела на цепи. Женщина нашла хозяев и предложила им забрать животное.

- Горожанка была возмущена самим фактом, что беззащитное животное на цепи, без внимания хозяев, брошено замерзать в условиях суровой сибирской зимы, - писал об этом случае телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

После того, как хозяйка отказалась от предложения забрать животное, собака пропала. И хотя «защитница животных» отрицала свою вину, шерсть животного потом нашли на коврике в ее багажнике. Сама собака, кстати, оказалась продана.

Так вот, женщину не раз вызывали в отделение полиции для дачи объяснений. Видимо, это так возмутило собачницу, что она напала на полицейского, сломав мобильником ему нос.

Кстати, дамочка оказалась продвинутой и решила действовать на опережение, рассказав историю о «жутком насилии» над ней в полиции одному из местных СМИ, но попытка резонанса результата не принесла. Факт, конечно, тоже не подтвердился.

Как рассказали в краевом Следственном комитет, расследование дела о насилии против представителя власти идет к своему завершению и скоро будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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