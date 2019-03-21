Уроженец Казахстана пытался откупиться от сотрудника ДПС на Алтае
В Алтайском крае 29-летний житель Республики Казахстан нарушил правила ПДД и попытался откупиться от инспектора, однако тот взятку не стал брать.
Инцидент произошел в феврале этого года. Мужчину остановили на участке дороги в Калманском районе. Инспектор ДПС заметил, что тот не был пристегнут, а это является нарушением.
- Для составления протокола водителя пригласили в патрульную машину. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина положил на панель служебного автомобиля деньги. Однако инспектор оказался принципиальным и не стал брать взятку, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
На нарушителя завели уголовное дело по статье «Покушение на совершение мелкого взяточничества». В настоящий момент уголовное дело передано в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU