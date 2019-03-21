Автор скандальной пивной БДСМ-этикетки: «Мы её делали крайне аккуратно»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-21T14:02:08+03:00

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Автор скандальной БДСМ-этикетки барнаульского пива «Пряник» - креативный директор дизайнерского бюро «Дорогобогато» Роман Новожилов - дал интервью изданию «МК на Алтае». В частности, он заявил, что эта работа – аккуратная. И что они и дальше будут делать дизайны «на грани».

— Мы делали всё крайне аккуратно. Ни голого тела, ни намека на половые органы или эротические сцены, нейтральное название — ничего кроме кляпа. На нем всё и держится. Будем ли мы продолжать и дальше создавать смыслы «на грани»? Конечно. Мы живём в свободной стране, - сказал Роман Новожилов.

Он отметил, что заказчики такой рекламы, как правило, сами осознают риски. И Николай Копытов, владелец пивоварни, понимал, что феминистское сообщество может всколыхнуться.

- В этом случае ошибка была допущена только в публикациях материала в соцсетях. УФАС зацепился только за это. Больше не за что, - сказал Новожилов.

Также он рассказал, с чего начинался скандал.

- Юлия Шляхова, с которой мы ранее были знакомы, увидела работу в соцсетях, взяла у меня в личной переписке комментарий, поспорила, я отказал ей в понимании. Она слила переписку в фем-паблик. Оттуда набежали «активистки», начали писать гневные и оскорбительные комментарии Коле в Инстаграме. Я отвечал Юлии уже в комментариях к посту. Потом шум поутих. И через некоторое время появился её иск в УФАС к Копытову.

Напомним, на этикетке изображена женщина с кляпом во рту в виде пряника. Такой креатив возмутил Юлию Шляхову из Барнаула, которая сейчас живет в Питере. Она опубликовала гневный пост в Фейсбуке и написла заявление в УФАС. Решение о том, является ли реклама оскорбительной, ведомство должно принять на следующей неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU