Сотрудник Росгвардии в Барнауле получил взятку оружием

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-21T13:36:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле прошел суд над начальником отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии РФ по Алтайскому краю. Мужчину обвиняли в том, что он получил взятку в виде оружия.

Суд установил, что офицер выявил у местного жителя просроченное разрешение на оружие. В соответствии с законом, он должен был составить административный протокол, изъять оружие и доставить нарушителя в отделение полиции. Вместо этого он решил забрать его себе и переоформить на других лиц задним числом. Все это было сделано, чтобы не привлекать нарушителя к ответственности.

- В дальнейшем оружие было продано третьему лицу, а это указывает на корысть в действиях сотрудника Росгвардии, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В итоге суд признал его виновным и назначил наказание в четыре года лишения свободы условно со штрафом в 10-кратном размере суммы взятки 373330 рублей. Помимо этого он лишен права занимать должности на госслужбе сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU