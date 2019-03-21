2019-03-21T13:27:50+03:00
Общество

Барнаульских школьников приглашают на каникулах освоить навыки скорочтения

Специальные экспресс-курсы помогут ребенку заметно «подтянуться» в учебе
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Школа скорочтения и развития интеллекта у детей по методике Шамиля АхмадуллинаШкола скорочтения и развития интеллекта у детей по методике Шамиля АхмадуллинаФото: из архива компании
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Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей г. Барнаула эффективность авторских методик. Специально разработанные курсы учат не просто быстро читать, а понимать текст с высокой скоростью, быстрее воспринимать поток информации.

Что, согласитесь, в конце учебного года может очень пригодиться. Потому что, если осенью у родителей еще были надежды о светлом будущем, то в конце третьей четверти – паника! Времени осталось катастрофически мало, а вот нерешенных проблем в учёбе накопилось много.

Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, Школа скорочтения предлагает провести весенние каникулы с максимальной пользой и пройти экспресс-курсы.

- В период с 23 по 31 марта специально для детей с плотным графиком учёбы мы будем преподавать тренинги в формате ИНТЕНСИВ, - рассказывает руководитель Школы скорочтения в Барнауле Ольга Чернявская. – Всего за несколько занятий ребенок освоит конкретные навыки, которые позволят ему заметно «подтянуться» в учебе и закончить этот учебный год лучше и легче.

Всех желающих ждут на предварительное собеседование по новому адресу ул. Взлётная, д.23.

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено! Подробная информация и запись на собеседование по тел. 57-16-06.

Школа скорочтения и развития интеллекта у детей по методике Шамиля Ахмадуллина

- Обучение чтению

- Техника чтения

- Скорочтение

- Скоросчет

- Каллиграфия

- Развитие памяти

Результат всего за 10 занятий!

http://barnaul.turboread.ru/courses/

Адреса: пр-т Комсомольский, 80В и ул. Взлётная, 23; тел. 57 – 16 – 06.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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