2019-03-21T12:24:34+03:00
Общество

На барнаульские дороги укладывают холодный асфальт

САПОЖКОВА Александра
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Ремонт дорог в БарнаулеРемонт дорог в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле продолжается ремонт дорог с применением холодного асфальта.

Как сообщили в администрации города, «Автодорстрой» уже отремонтировал участки на пересечении улиц Транзитной и Малахова, Георгиева и Павловского тракта, улицах Титова, Взлетной, Советской, Просторной, Солнечной Поляне, на проезде Сибирском.

Сейчас работы продолжаются на Змеиногорском тракте на улицах Северо-Западной, Кавалерийской, Аванесова, Воровского.

- В ночную смену ремонт этим методом будут проводить на трамвайных переездах на пересечении проспекта Ленина с улицами Матросова и Аносова, - уточнили в мэрии.

До начала основных дорожных работ «Автодорстрой» планирует отремонтировать холодным асфальтом 25 участков в разных районах Барнаула.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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