2019-03-21T11:08:14+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ в Алтайском крае превысил 50 млрд рублей

САПОЖКОВА Александра
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Управляющий ВТБ в Алтайском крае Сергей НикулинУправляющий ВТБ в Алтайском крае Сергей НикулинФото: предоставлено пресс-службой
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Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Алтайском крае по итогам 2018 года увеличился на 14% и превысил 50 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 17% и достиг 40 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель по итогам 2018 года достиг 33,7 млрд рублей (+7%). Наибольшая доля приходится на кредиты наличными – 14,6 млрд (прирост за год - 25%). Портфель ипотечных кредитов на отчетную дату составил 16,6 млрд рублей, портфель автокредитования – около 1 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физлиц за год вырос на 9%, до 23 млрд рублей.

За год банк ВТБ в Алтайском крае выдал населению региона свыше 19 млрд рублей заемных средств - на 45% больше, чем за 2017 год. Около половины данной суммы - 10,5 млрд рублей - составили выдачи кредитов наличными (+41% к показателю 2017 года). Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 8 млрд рублей (+56%).

Кредитный портфель корпоративного бизнеса за год увеличился на треть и достиг 16,4 млрд рублей. За прошедший год банк предоставил региональному бизнесу более 20 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Объем привлеченных средств юрлиц увеличился на 30% и на отчетную дату составил 17 млрд рублей. Рост произошел в первую очередь за счет привлечения средств предприятий крупного бизнеса.

Управляющий ВТБ в Алтайском крае Сергей Никулин прокомментировал:

- Объединение розничного и корпоративного направлений банка ВТБ положительно отразилось на результатах нашей работы. Мы усилили работу с компаниями малого и среднего бизнеса, особенно в сфере возведения объектов жилого и коммерческого назначения, перерабатывающего производства, а также пищевой промышленности. В розничном сегменте наиболее динамично росли выдачи ипотеки и кредиты наличными - более чем в 1,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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