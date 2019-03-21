2019-03-21T10:39:37+03:00
Политика

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман остается на своем посту

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 марта глава Рубцовска Дмитрий Фельдман выступил с отчетом за 2018 год на заседании городского совета. И вопреки ожиданиям, что депутаты забракуют отчет, его все-таки приняли,

- Неожиданно коммунисты, которые критиковали доклад в прошлом году, сейчас назвали его удовлетворительным, - сообщает издание «Толк». - Единороссы на этот раз воздержались от голосования. А вот ЛДПР, которая ранее поддерживала отчет, на этот раз призвала его не принимать.

Таким образом, конкретного решения на заседании горсовета принято не было. И пока Дмитрий Фельдман остается на своем посту.

Напомним, ранее высказывалось мнение, что большинство депутатов поставит Фельдману «неуд» за отчет. И это послужило бы основанием для отстранения его от должности.

Читайте также:

Большинство депутатов Рубцовска может поставить главе города «неуд»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Большинство депутатов Рубцовска может поставить главе города «неуд»
В торговом центре Бийска изъяли 500 пар контрафактных кроссовок
Команда АГМУ примет участие в Международной студенческой олимпиаде по хирургии
В Рубцовске и близлежащих районах обсудили обеспечение населения древесиной, защиту лесов от незаконных рубок и озеленение городов
Депутаты-эсеры поддержали троицких коллег, раскритиковавших главу района
Небритый барнаулец на каблуках и в платье подглядывал за женщинами в туалете
ГИБДД Барнаула проверит детские кресла в машинах 21 марта
«АлтайБаскет» уступил «Чебоксарским Ястребам» в повторном матче
Имена финалистов конкурса «Учитель года» назвали в Барнауле
10-комнатный коттедж с теплицей на крыше продают в Барнауле
Пьяный водитель-"каратист" ногой сломал нос сотруднику ДПС
18-летний селянин избил и изнасиловал бабушку
Суд не удовлетворил иск алтайских коммунистов к журналисту
Сборная России по гребле будет тренироваться в Барнауле
«Вимм-Билль-Данн» пожаловался на барнаульский йогурт «Молочная сказка»
Новое здание прокуратуры может не появиться в центре Барнаула
Будущее парка «Изумрудный» обсудили депутаты, администрация и общественность
Замглавы Рубцовска покидает свой пост