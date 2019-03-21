Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман остается на своем посту

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-21T10:39:37+03:00

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21 марта глава Рубцовска Дмитрий Фельдман выступил с отчетом за 2018 год на заседании городского совета. И вопреки ожиданиям, что депутаты забракуют отчет, его все-таки приняли,

- Неожиданно коммунисты, которые критиковали доклад в прошлом году, сейчас назвали его удовлетворительным, - сообщает издание «Толк». - Единороссы на этот раз воздержались от голосования. А вот ЛДПР, которая ранее поддерживала отчет, на этот раз призвала его не принимать.

Таким образом, конкретного решения на заседании горсовета принято не было. И пока Дмитрий Фельдман остается на своем посту.

Напомним, ранее высказывалось мнение, что большинство депутатов поставит Фельдману «неуд» за отчет. И это послужило бы основанием для отстранения его от должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU