2019-03-21T09:57:55+03:00
Политика

Большинство депутатов Рубцовска может поставить главе города «неуд»

САПОЖКОВА Александра
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21 марта глава Рубцовска Дмитрий Фельдман представит отчет за 2018 год перед местными депутатами.

- Есть большая вероятность, что большинство из них поставит Фельдману «неуд», - считает Вероника Лапина, депутат Алтайского Законодательного собрания. – И это является основанием для отстранения его от должности.

Как сообщает «Политсибру», отношения у Фельдмана с депутатами не складываются еще с 2017 года - с момента его назначения на пост. Первый же отчет главы города в 2018 году они «забраковали»: документ не поддержали часть единороссов и коммунисты . В начале 2019-го депутаты пожаловались на Фельдмана в суд. Причиной стало массовое недовольство горожан сферой ЖКХ и благоустройством (весной на дорогах показались глубокие ямы). Суд согласился с претензиями народных избранников. А в конце февраля этого года в Рубцовске обвалился канализационный коллектор, что не добавило лавров градоначальнику.

По данным "Политсибру", краевые власти уже несколько месяцев предлагают Фельдману добровольно покинуть пост. Впрочем, с отставкой мэра горсовет вполне может справиться самостоятельно.

- Для этого нужно создать специальную группу, уведомить главу, губернатора. Потом созвать сессию и принять решение об отстранении не менее 2/3 голосов, - пояснила Вероника Лапина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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